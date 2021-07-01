Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал «разбить голову» любым внешним силам, желающим поработить Китай.

Лидер отметил, что китайский народ выступает за справедливость и не боится насилия, он никогда не унижал и не порабощал другие нации. «В то же время китайский народ не приемлет попыток внешних сил третировать, угнетать и порабощать его. А тот, кто вздумает попробовать это, натолкнется на железную стену плоти и крови китайского народа численностью 1,4 миллиарда человек и разобьет себе голову», — подчеркнул он, передает ТАСС.

Си Цзиньпин добавил, что Китай будет перенимать опыт у других стран, однако не потерпит «заносчивых поучений» в свой адрес. По его словам, наступила новая эпоха, когда мировые державы больше не смогут навязывать КНР неравноправные договоры, китайская нация поднялась на ноги и не позволит кому бы то ни было распоряжаться ее судьбой.

Председатель также заявил, что власти страны должны превратить Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в одни из сильнейших вооруженных сил мира для защиты национальной безопасности. Он особо отметил важность модернизации и защиты китайского суверенитета.

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