Экономист возобновил свои стримы.
Аналитик Сергей Чалый находится в безопасности в Одессе. Об этом он рассказал на своем канале. Он объяснил, что долго не сообщал о переезде, так как «не хотел подставлять людей, которые еще оставались в Минске».
— С тех пор, как человек, который мне дорог, теперь рядом со мной, все в порядке, можно спокойно рассказывать, что я в Одессе, — сказал экономист.
Он возобновил свои стримы с ответами на актуальные вопросы. Напомним, в конце мая Сергей Чалый перестал выходить в эфир.
Поделиться ссылкой:
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!