Мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас подтвердил BNS, что счета санатория разморожены после того, как из контролирующего его Управления по делам президента Беларуси ушел Виктор Шейман.

Сейчас Swedbank разблокировал счета находящегося в Друскининкай санатория “Беларусь”, после более чем полугодового перерыва он сможет возобновить деятельность, сообщает Delfi.

“Счета разморожены. Мы сегодня узнали. Сможем начать деятельность”, – сказал в четверг BNS председатель совета санатория Владислав Шаруцкий.

По его словам, работники санатория “Беларусь” уже вызваны на работу, и если удастся слаженно возобновить деятельность, то санаторий откроит свои двери уже в субботу.

Счета санатория банк Swedbank заморозил в декабре прошлого года, мотивируя введенными Евросоюзом (ЕС) санкциями. По данным Реестрового центра Литвы, санаторий “Беларусь” принадлежит управлению по делам президента Беларуси. Его возглавлял Виктор Шейман. Однако в середине июня он вышел на пенсию.

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