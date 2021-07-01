Реакция Германии на закрытие Гёте-Института и DAAD в Минске

Белорусские власти 30 июня 2021 года потребовали от Гёте-Института (Goethe Institut) и Германской службы академических обменов (DAAD) к концу июля прекратить деятельность в Минске. DW связалась с представителями DAAD, Гёте-Института, немецкими политиками, а также организациями и деятелями культуры из Беларуси, попросив их прокомментировать ситуацию и оценить перспективы культурного обмена между двумя странами в новых обстоятельствах.

Официальное заявление головного офиса Гёте-Института в Мюнхене

Утром 1 июля головной офис Гёте-Института в Мюнхене после запроса DW направил в редакцию свое официальное заявление по поводу сложившейся ситуации, подтвердив, что накануне в посольство ФРГ в Минске поступило требование белорусского МИДа прекратить деятельность Гёте-Института в стране в течение четырех недель.

Йоханнес Эберт (Johannes Ebert), генеральный секретарь Гёте-Института, назвал это требование “беспрецедентным случаем для Гёте-Института, 157 представительств которого по всему миру могут беспрепятственно осуществлять свою работу”.

“Мы очень сожалеем о пожелании белорусского правительства и надеемся, что вскоре сможем возобновить работу в Беларуси. В мыслях мы сейчас с нашими коллегами, находящимися в этой стране, и испытываем чувство солидарности с Германской службой академических обменов, от которой также потребовали прекратить свою деятельность”, – добавил Эберт.

Что будет со студентами Гёте-Института в Беларуси

В пресс-службе Гёте-Института напомнили, что организация работает в Минске уже 27 лет и за это время помогла укрепить культурные и общественные связи между обеими странами.

Отвечая на вопрос DW о том, будет ли Гёте-Институт в России в новых обстоятельствах подключаться к работе с белорусами, пресс-секретарь организации в Мюнхене Йессика Краатц Магри (Jessica Kraatz Magri) ответила, что “онлайн-курсы языка, предлагаемые Институтом, будут по-прежнему доступны для всех желающих, независимо от их местонахождения”.

Между тем в Гёте-Институте в Минске пояснили, что в настоящее время хотят воздержаться от интервью. “Мы просим отнестись с пониманием к тому, что сейчас мы намерены сконцентрироваться на выяснении вопросов фактического характера”, – говорилось в сообщении, полученном DW.

DAAD: Поступок Минска – реакция на санкции ЕС

Гёте-Институт, занимающийся популяризацией немецкого языка в мире, работает в Беларуси с 1993 года, Служба академических обменов Германии – с 2003 года. DAAD способствует расширению международного сотрудничества в академической и научной среде. Это крупнейший в мире фонд, организующий обмен студентами и учеными. По его стипендиальным программам в Германии побывало уже немало белорусов, в их числе – нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.

После жесткого подавления массовых протестов после президентских выборов 2020 года в Беларуси, в DAAD разработали рекомендации для немецких вузов о том, как поддержать тех, кто учится и работает в этой стране. Как рассказал DW в декабре 2020 года Хайко Шмидт (Heiko Schmidt), руководитель отдела, отвечающего за стипендиальные программы DAAD для Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа, при помощи этого шага организации хотелось сильнее сфокусировать внимание научного сообщества и общественности в Германии на сотрудничестве с белорусскими вузами.

В DAAD требование Минска прекратить деятельность организации в стране связывают с санкциями ЕС против Беларуси. “В рамках реакции белорусского правительства на санкции ЕС оказалась затронутой и Германская служба академических обменов. DAAD вынуждена прекратить свою деятельность в Беларуси. Правительство Беларуси сообщило, что всякая деятельность DAAD в стране впредь является нежелательной“, – констатировала в беседе с DW официальный представитель организации.

Она добавила, что DAAD уже вышла на связь со всеми участниками ее программ в Беларуси и призвала их покинуть страну. “В первую очередь, речь идет о шести лекторах, которые до сих пор преподавали в белорусских вузах”, – уточнили в DAAD. Прекратить работу в Беларуси придется и информационному центру DAAD в Минске. “Все наши дальнейшие шаги мы подробно обсуждаем с МИД Германии и нашими друзьями из Гёте-Института”, – указала представитель Германской службы академических обменов.

“Будучи организацией немецких вузов и студенчества, мы очень сожалеем об этом шаге правительства Беларуси. Мы выступаем за академические обмены и трансграничное научное сотрудничество даже в трудные времена. Надеемся, что в ближайшем будущем мы сможем возобновить работу в Беларуси“, – резюмировала представитель DAAD.

Реакция немецких депутатов

Немецкие политики также не скрывают своего разочарования от поступка белорусских властей. По мнению Юргена Хардта (Jürgen Hardt), депутата бундестага от правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС), это событие приведет к дальнейшей международной изоляции Беларуси, ситуация в которой все больше напоминает ситуацию в Северной Корее.

“Похоже, Лукашенко со своей политикой оказался в положении, когда он стоит спиной к стене. Люди протестуют против режима, а он пытается изолировать страну, подавляя любую возможность граждан получать информацию из-за границы. Может, он не хочет, чтобы люди владели немецким языком и благодаря этому могли смотреть немецкое ТВ или слушать немецкое радио? Это, конечно, абсурд – верить, что таким образом можно сохранить режим. Он только глубже изолирует Беларусь и углубит пропасть между собой и народом”, – считает немецкий политик.

“Со стороны ЕС мы усилили санкционное давление, в том числе и из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Однако в том, что касается культурных контактов, ограничения неуместны. Взаимопонимание народов подразумевает, что люди знакомы друг с другом и могут общаться между собой. Поэтому работа Гёте-Института так важна”, – подчеркивает Хардт.

С этим мнением согласен другой депутат бундестага – член партии “Союз-90/”Зеленые” Эрхард Грундл (Erhard Grundl). “Я очень сожалею об этом шаге. Как раз в такое время, как сегодня, “мягкая сила” культурной политики могла бы иметь большое значение”, – говорит он в интервью DW.

Отмечая, что демократия в Беларуси “тотально ущемлена“, Грундл подчеркивает, что связь с внешним миром для той части общества, которая хотела бы иметь больше демократии, является чем-то само собой разумеющимся. “На этом фоне DAAD и Гёте-Институт, являясь голосом свободы, служили очень важной и нужной цели”, – констатирует политик. С его точки зрения, МИД ФРГ непременно должен проявить активность для разрешения сложившейся ситуации.

Со своей стороны, депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Франк Мюллер-Розентритт (Frank Müller-Rosentritt) называет решение белорусских властей “драматическим и абсолютно неприемлемым”. “Оно типично для авторитарных режимов, которые используют любые инструменты, чтобы подавить инакомыслие политическими методами и растаптывают такие ценности, как свобода, плюрализм и демократия – то есть наши либеральные европейские ценности“, – заявил политик в беседе с DW.

С его точки зрения, Гёте-Институты по всему миру – “это не только центры по изучению иностранного языка, но и места свободного обмена мнениями, площадки, где артисты могут показать постановки, которые не могут показать где-то еще”.

“Это своего рода защищенные пространства для либеральных идей, они такие по всему миру, и, похоже, в Беларуси это кому-то не нравится”, – предполагает политик.

Реакция МИД ФРГ на закрытие Гёте-Института и DAAD в Минске

Ранее, 30 июня, внешнеполитическое ведомство ФРГ также подчеркнуло, что решение Минска прекратить работу Гёте-Института и DAAD в стране будет способствовать дальнейшей изоляции Беларуси на международной арене. “Жертвами этого решения станут граждане Беларуси, которые будут лишены дальнейших возможностей общественной и культурной деятельности”, – уверены германские власти.

При этом в МИД Германии напомнили, что целые поколения белорусских ученых, культурных деятелей и заинтересованных людей с помощью Гёте-Института и DAAD смогли завязать контакты с немецкими коллегами. “Эта работа сблизила Германию и Беларусь на общественной и культурной сфере. Правительство ФРГ по-прежнему будет работать над сохранением этого сотрудничества между странами“, – заверил МИД в Берлине.

Кроме того, в заявлении было подчеркнуто, что Германия и ЕС находятся на стороне белорусского народа и поддерживают его усилия и стремление к уважению политических прав. “Мы вновь призываем белорусские власти начать серьезный и инклюзивный национальный диалог и выполнить законные требования протестного движения”, – указали в МИД ФРГ.

Что говорят партнеры Гёте-Института в Беларуси

Одна из организаций, с которой Гёте-Институт активно сотрудничал в последнее время, – Центр белорусско-еврейского культурного наследия в Минске. Как рассказали DW по телефону представители Центра, открывшегося весной 2019 года, с самого начала его работы Гёте-Институт проявлял большой интерес к теме еврейского культурного наследия в Беларуси и помог организовать целый ряд ярких, резонансных проектов. Последний из них – международная конференция “Историческое и культурное наследие евреев в Беларуси сквозь века” с участием посла ФРГ в Беларуси Манфреда Хутерера (Manfred Huterer) – стартовал буквально на днях, 28 июня 2021 года.

В Центре белорусско-еврейского культурного наследия отметили, что о решении белорусских властей прекратить деятельность Гёте-Института и DAAD в стране, узнали из СМИ и пока не имеют понятия о том, как сложится их работа в будущем.

“Тяжелые времена для тех, кто творит”

Современный белорусский писатель Альгерд Бахаревич сотрудничает с Гёте-Институтом уже 15 лет. Всего две недели назад он участвовал в организованной Гёте-Институтом онлайн-дискуссии “Литература в трудные времена”.

“Для всех, кто сам творит и поддерживает творчество, настали действительно тяжелые времена, – убежден писатель. – Когда из независимого государства выгоняют Гёте-Институт, это означает одно: это государство уже стало полным изгоем и само выбрало этот путь”.

По мнению Бахаревича, Гёте-Институт сделал для белорусской культуры “столько, сколько не снилось ни одному белорусскому министерству и ни одной государственной организации”. “Больше скажу: именно Гёте-Институт последние лет 20 что-то развивал тут, на наших просторах, в то время как министерства и организации все время что-то разрушали и подменяли живое мертвым. Я точно знаю, что сотни людей культуры в Беларуси благодарны Гёте-Институту за поддержку их творчества – десятки тысяч читателей, зрителей, слушателей должны быть благодарными ему за работу”, – написал литератор на своей странице в соцсети Facebook.

“Гёте-Институт никогда не занимался политикой, только культурой и образованием, но культура и образование не могут существовать без свободы, они и есть политика – политика, которая делается не политиками, а нами самими”, – резюмирует он.

Сегодня Альгерд Бахаревич находится в австрийском Граце, куда он и его жена, поэтесса Юлия Трофимова уехали в конце 2020 года, получив литературную стипендию. Свой отъезд из Беларуси они называют “не эмиграцией, но изгнанием”.

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