Артистка уже две недели находится в медикаментозной коме, сообщает KP.RU.

Поклонники певицы МакSим последние дни не находят себе места: с тех пор, как звезду ввели в состояние искусственной комы, новости о ее здоровье поступают одна хуже другой. По данным СМИ, артистка борется вовсе не с коронавирусом: ее поразила двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени. По словам врачей, этот недуг даже опаснее, чем злополучный ковид.

– При бактериальной пневмонии, кроме острой дыхательной недостаточности и нарушения газообмена, также развивается сильнейшая интоксикация организма. А кроме того, возбудитель болезни – пневмококк – губительно воздействует на сердечно-сосудистую систему, – пояснил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

Понятно, что в такой ситуации семье и помощникам артистки совсем не до финансовых проблем. Между тем, по данным kp.ru, налоговая служба еще в мае заблокировала банковские счета певицы. Дело в том, что ИП Максимова Марина Сергеевна (так по паспорту зовут МакSим. – Ред.) не предоставила в контролирующие органы налоговую декларацию, из-за чего все операции и переводы временно приостановлены.

Кроме того, в прошлом году проблемы были и у Школы искусств, которую МакSим недавно перезапустила после нескольких лет простоя: из-за неуплаты страховых взносов компания попала в “черный список” судебных приставов. В ФССП возбудили исполнительное производство, однако, спустя пару месяцев закрыли дело из-за невозможности найти должника: сведения о юридическом адресе оказались недостоверными. По этой причине ФНС чуть было не ликвидировала фирму, но артистка вовремя отреагировала, обновив необходимую информацию. Если бы она не успела этого сделать, в ближайшие три года открыть свою школу Марина Максимова не смогла бы.

10 июня в Москве МакSим торжественно перезапустила собственную Школу искусств, пригласив всех желающих на занятия вокалом, танцами, игрой на музыкальных инструментах и др. А уже на следующий день у артистки поднялась температура и развился сильный кашель. Однако, 12 июня в честь дня России она дала концерт в родной Казани, где целый час пела, несмотря на жар. Врачи уверены, что именно это выступление и сыграло роковую роль: из-за сильнейшей вентиляции легких в процессе пения МакSим буквально сожгла остатки здоровой ткани.

По словам пульмонолога Сергея Пурясева, сегодня от пневмонии успешно спасают даже 90-летних бабушек. Но возраст и хронические заболевания – не главные в этом случае факторы развития осложнений.

– С бабушками ведь как: только заболела, доктора схватили под белы рученьки – и давай откачивать. Вот и артистка с первых дней должна была соблюдать постельный режим и лечиться, – уверен медик. – Но она вынуждена была работать в тяжелейших условиях, видимо, не могла отказаться в силу договоренностей. Увы, это роковое стечение обстоятельств.

Кроме того, свою роль мог сыграть и алкоголь, с зависимостью от которого МакSим боролась не один год. Казалось бы, эту заразу она победила, но за годы возлияний спиртное могло нанести непоправимый ущерб здоровью.

– Полисегментарная пневмония типична для людей с алкогольной зависимостью, – отмечает доктор. – Дело в том, что большие дозы спиртного выбивают из колеи иммунную систему. А иммунная система – это белок. Не зря медики советуют плотно закусывать: на 100 грамм водки – 200 граммов мяса. Это хотя бы частично смягчает атаку на печень. Кроме того, спиртное вымывает аминокислоты, витамины и другие полезные вещества: таким образом, организму нечем компенсировать борьбу с инфекцией. Конечно, двусторонняя полисегментарная пневмония – не приговор, за последние годы с ним научились успешно бороться. Однако, с этим диагнозом по-прежнему гибнет большое количество людей, а многие остаются тяжелыми инвалидами и уходят от осложнений спустя несколько месяцев.

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