Кто ранее проходил по статье о госизмене, в которой обвиняют журналиста Андрея Александрова

12 июля Андрея Александрова должны были выпустить из СИЗО по предъявленному ранее обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ст. 342 УК), так как в этот день истекал срок его содержания под стражей. Но сегодня журналисту предъявили обвинение в измене государству (ч. 1 ст. 356 УК). Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

О том, кого ранее обвиняли и судили по статье за измену государству пишет TUT.BY.

Статья 356. Измена государству 1. Выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям государственных секретов Республики Беларусь, а равно сведений, составляющих государственные секреты других государств, переданных Республике Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь, либо шпионаж, либо переход на сторону врага во время войны или вооруженного конфликта, либо иное оказание помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, умышленно совершенные гражданином Республики Беларусь (измена государству). Наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа.

В Уголовном кодексе к этой статье есть примечание о том, что человек, совершивший предусмотренные ей деяния, освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно и своевременно заявил госорганам о совершенных им действиях, прекратил деятельность, направленную на причинение вреда нацбезопасности Беларуси, и оказал содействие в предотвращении вредных последствий.

По данным КГБ, с момента обретения Беларусью независимости до 2015 года по статье за измену государству были осуждены 11 человек. Однако обвинения по ней предъявлялись чаще.

18 лет за передачу письма министра «польскому телеграм-каналу»

Буквально в этом году за измену государству был осужден военнослужащий Денис Урад. Он проходил по второй части этой статьи, предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы. Урада отправили в колонию усиленного режима на 18 лет. В конце марта на гостелеканале показали фильм «Манкурты». В нем говорилось, что 14 марта во время дежурства на посту спецсвязи капитан Генштаба Вооруженных сил Денис Урад сфотографировал секретное письмо министра внутренних дел к министру обороны и «отправил польскому телеграм-каналу». По неофициальной информации, в письме говорилось об использовании военных для подавления массовых акций протеста.

Суд рассматривал дело в закрытом режиме. Приговор не подлежит обжалованию. Правозащитники признали Урада политзаключенным.

Обвинение военному обозревателю и дипломату

В 2014 году обвинение по статье за госизмену было предъявлено военному обозревателю Александру Алесину. Его задержали 25 ноября 2014 года. Деталей о ситуации было известно мало, информация в основном поступала от родственников Алесина, КГБ, где находился журналист после задержания, ситуацию не комментировал. По этому же делу проходил иностранный дипломат, которого от ареста защищал дипломатический иммунитет.

Сам журналист говорил, что его подставили.

Вскоре органы переквалифицировали обвинение с госизмены на сотрудничество с иностранной разведкой и отпустили Алесина под подписку о невыезде. А иностранный дипломат стал главным фигурантом дела.

Через год КГБ приостановил предварительное следствие из-за «невозможности производства следственных действий, без которых не может быть принято решение об окончании предварительного следствия».

Алесин связывал приостановку с тем, что статью о сотрудничестве с иностранной разведкой, по которой он обвинялся, собирались исключить из Уголовного кодекса.

В 2013 году в госизмене обвиняли священника и оппозиционера

В конце 2013 года «за измену государству и шпионаж в пользу Литвы» были осуждены Александр Фензеляу и Евгений Кочура. Военный суд приговорил их к 10 и 8 годам лишения свободы.

Они были задержаны в марте 2012 года за связь с литовской разведкой. По данным КГБ, с поличным задержали резидента военной разведки Литвы и параллельно с этим за передачу иностранной спецслужбе сведений, составляющих государственные секреты, взяли людей, состоящих у него на агентурной связи. «Факт сотрудничества с литовскими спецслужбами подтверждается собранными в ходе следствия доказательствами, а также признательными показаниями самих обвиняемых», — заявляли в ведомстве.

Летом 2013 же года стало известно о задержании по статье 356 УК ксендза Владислава Лазаря. Об этом деле говорил Александр Лукашенко, комментируя ситуацию вокруг бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

— Мы недавно задержали одного из предателей, который в спецслужбах служил и который был через представителей католической церкви связан с иностранными государствами, и не только сдавал информацию, но из-за его деятельности пострадали люди, которые работают за границей.

Владиславу Лазарю вменяли передачу денег и материальных ценностей человеку, который обвинялся в шпионаже в пользу другой страны.

Подробности этого оставались неизвестными, так как адвокат был под подпиской о неразглашении. Сам священник вину не признавал.

В декабре 2013 года Лазаря освободили из СИЗО КГБ под подписку о невыезде, так как больше «не было оснований для дальнейшего содержания», но расследование еще продолжалось.

В итоге уголовное дело в отношении подозреваемого в шпионаже священника закрыли за недоказанностью.

Годом ранее в измене государству был обвинен 22-летний слесарь предприятия «Нафтан», зампредседателя молодежного объединения «Союз молодых интеллектуалов» Андрей Гайдуков. Сообщалось, что его задержали «в момент закладки тайника с интересующими иностранные спецслужбы сведениями». По данным КГБ, Гайдуков занимался сбором и передачей информации политического и экономического характера по заданию иностранной разведки. Сам Гайдуков говорил, что обращался в американский фонд и посольство США в Минске, чтобы получить помощь в финансировании проекта.

— Я обвиняюсь в том, что мог угрожать национальной безопасности, что характеризуется как посягательство на конституционный строй Республики Беларусь, навязывание Республике Беларусь курса, не отвечающего ее национальным интересам, — писал Гайдуков правозащитнице Татьяне Северинец. — Характер возможного ущерба может выражаться в дестабилизации социально-политической ситуации, в том, что искал финансирование для своей деятельности в фонде посольства США (ЦРУ США по версии КГБ).

В 2013 году обвинение переквалифицировали на покушение на совершение преступления без признаков измены государству. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы за «попытки установления контактов с сотрудниками иностранной спецслужбы».

Освободили Гайдукова в мае 2014 года.

Дело «польских шпионов»

В 2007 году белорусы Владимир Русскин, Виктор Богдан, Павел Петкевич и Сергей Корнилюк проходили по делу «польских шпионов».

КГБ тогда заявил о раскрытии агентурной сети польской военной разведки в Беларуси. По данным ведомства, в нее входили четверо военнослужащих белорусской армии и офицер Вооруженных сил России. Говорилось о том, что они собирали для польской разведки информацию о системе ПВО российско-белорусского союзного государства, сообщали naviny.by.

Четверых белорусов признали виновными по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса. Петкевича и Корнилюка приговорили к 7 годам лишения свободы, Богдана — к 9 годам, а Русскина — к 10 годам.

Задержание, суд и помилование

В 2001 году были задержаны гражданин Италии Анджело Антонио Пиу и 26-летняя белоруска Ирина Ушак. По данным итальянской прессы, Ирина была педиатром. В КГБ заявляли, что взяли их «в момент получения документов, содержащих сведения военного характера».

Итальянца осудили за шпионаж на 4,5 года, а белоруску за измену государству — на 4 года. В 2002 году обоих помиловали и освободили.

«Не стоит рассматривать как измену государству действия протестующих»

КГБ называет «наиболее опасной для рядовой личности формой измены государству» часть статьи 356 УК, в которой говорится про иное оказание помощи иностранному государству, международной или иностранной организации в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Предупреждение о такой деятельности в феврале этого года было опубликовано, например, на сайте администрации Центрального района Минска.

В этом случае, по заявлению ведомства, человек «собирает, похищает различного рода сведения, не относящиеся к государственным секретам (важное отличие от иных форм измены государству), с последующей их передачей для использования в ущерб национальной безопасности Республики Беларусь». Тем самым он «становится на сторону враждебных Беларуси государств и организаций». Содействие или помощь могут выражаться в различных деяниях (от информационно-пропагандистских до совершения конкретных преступлений против государства), с момента совершения которых с учетом их характера, содержания и направленности измена государству в данной форме признается оконченным преступлением.

В то же время в опубликованном госструктурой сообщении предлагается не рассматривать как измену государству действия белорусов, протестующих против проводимой официальными властями внутренней и внешней политики, в том числе посредством обращения к другим государствам, международным либо иностранным организациям, с тем чтобы они повлияли на ее изменение допустимыми мерами международно-правового и дипломатического воздействия.

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