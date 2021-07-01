Главный тренер гандбольного клуба «Витязь» Константин Яковлев вышел на свободу после 15 суток административного ареста, сообщает «Трибуна».

Яковлева задержали 16 июня по дороге из Барановичей, где он вместе с другими спортсменами встречал журналиста Tribuna.сom Дмитрия Руто, выходившего на свободу после 15 суток ареста.

Вечером 16 июня Константин планировал провести тренировку на открытом воздухе в Новой Боровой.

Тренера обвинили по ч.1 статьи 24.23 КоАП – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. За решеткой он провел 15 суток.

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