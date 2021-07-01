Белтелерадиокомпания эмоционально прокомментировала исключение ее из Европейского вещательного союза, пишут «Сильные новости».

«Белтелерадиокомпания с улыбкой и некоторым удовлетворением приветствует долгожданный факт приостановления сотрудничества с ЕВС — организацией, у которой не было, нет и никогда не будет своего личного мнения», — сообщает БТРК.

В заявлении БТРК говорится, что компания сама хотела выйти из Союза, однако не делала этого, так как хотела увидеть, что ей вменят. На БТ отмечают, что не они снимали видео с допросами людей, а также что «теперь всему миру понятно, что никаких пыток не было».

«Мы обещаем и дальше рассказывать правдиво о том, что происходит в стране и мире. О том, что в Беларуси был мятеж, что демонстрации были не мирные, а члены ЕВС об этом врут», — говорится в заявлении БТРК.

В компании обещают показать, как «в Голландии лошадьми давят мирных демонстрантов», «во Франции во время разгона рейв-вечеринки людям отрывают руки», «в Украине закрывают оппозиционные каналы и убивают журналистов» и другое.

«А еще мы сэкономим много миллионов евро и исполнили мечту большинства жителей Беларуси. Больше без Евровидения!» — резюмирует БТРК.

Напомним, 30 июня Белтелерадиокомпанию исключили из Европейского вещательного союза.

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