Постановлением Совета Министров от 29 июня 2021 г. № 366 в Беларуси измененяются ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

В соответствии с постановлением ставка экспортной пошлины на нефть с 1 июля вырастет до $61,5 за 1 тонну (ранее — $58,8). Таким образом, рост составил 4,6%. Пошлина на прямогонный бензин повышена до $33,8 с $32,3 за тонну, на товарные бензины, легкие и средние дистилляты — до $18,4 с $17,6 за тонну. Такой же сбор установлен в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июня 2021 года. Тогда они были повышены на 7% после снижения на 4,7% с 1 мая.

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