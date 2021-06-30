Находящемуся под стражей журналисту и медиаменеджеру Андрею Александрову 30 июня предъявлено новое обвинение — по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса (измена государству).

Об этом сообщил БелаПАН его адвокат Антон Гашинский. Таким образом, Александрову грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

По словам Гашинского, Александров в шоке от предъявленного обвинения, виновным себя не признал.

Ранее ему было предъявлено обвинение по ч. 1 и 2 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Максимальный срок содержания под стражей по этой статье — шесть месяцев (наказания — три года). Этот срок истекает 12 июля, и Александрова должны были отпустить. Вероятнее всего, журналисту продлят содержание под стражей в связи с новым обвинением, сказал адвокат.

Сейчас с Александровым проводятся следственные действия. В целом, отметил Гашинский, состояние его подзащитного удовлетворительное. Он ходит на прогулки, читает книги, похудел. Письма приходят с опозданием: сейчас Александров получает письма, отправленные в начале июня. Часть писем ему не доходит. Иногда журналист получает от отправителя сразу шестое или седьмое письмо, хотя предыдущие к нему не приходили.

Александров и его подруга Ирина Злобина были задержаны 12 января. 14 января в рамках расследования дела Александрова прошел обыск в офисе информационной компании БелаПАН, где в 2014—2018 годах он работал заместителем директора.

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