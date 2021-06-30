Прототип летающего автомобиля в Словакии совершил 35-минутный перелет между аэропортами в Нитре и Братиславе, сообщает ВВС.

Гибридный автомобиль-самолет AirCar оснащен двигателем BMW и работает на обычном бензиновом топливе.

Его создатель Стефан Кляйн говорит, что аппарат способен пролететь около 1000 километров на высоте 2500 метров и на данный момент налетал уже 40 часов.

Трансформация из автомобиля в самолет занимает 2 минуты 15 секунд.

Взлетать и приземляться вертикально трансформер не умет. Это возможно только на взлетно-посадочной полосе.

На создание прототипа ушло около двух лет и “менее чем два миллиона евро”.

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