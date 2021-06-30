Бригада скорой медицинской помощи доставила в реанимационное отделение Борисовской ЦРБ троих несовершеннолетних пяти, шести и девяти лет. Дети отравились плодами ландыша, пишет edinstvo.by.

Трое ребят отправились в лес на территории м-на Печи, якобы за земляникой. Взрослых с ними не было. Вместо земляники они наткнулись на полянку с ландышами. Растение отцвело, и на его стеблях появились круглые оранжево-красные ягоды. Они и привлекли внимание ребят. Руки сами потянулись к плодам. В результате – отравление. И все трое оказались в реанимации. По словам медиков, их состояние оценивается как стабильное.

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