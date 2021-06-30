Наставник «Гомеля» Сергей Стась назначен главным тренером молодежной (U20) сборной Беларуси, сообщает hockey.by.

“Кандидатура Сергея Леонидовича была утверждена на прошедшем сегодня исполкоме ФХБ после проведенных со специалистом предварительных переговоров. Стась будет совмещать должность в молодежке с работой у руля “рысей”, – говорится в сообщении.

В предстоящем сезоне молодежная сборная Беларуси предпримет третью попытку вернуться в элитный дивизион чемпионата мира. Турнир с участием нашей команды в дивизионе IA пройдет в датском Херсхольме. Сроки проведения чемпионата пока не оглашены. Предлагаемые даты обсуждаются с командами и будут опубликованы в ближайшие дни на официальном сайте ИИХФ. Расписание турнира будет опубликовано осенью. Соперниками нашей “молодежки” в борьбе за путевку в элиту, кроме хозяев, станут сборные Казахстана, Латвии, Норвегии и Венгрии. В предыдущий раз белорусы выступали среди сильнейших на МЧМ-2018.

Сергей Стась (1974) тренерскую карьеру начал в сезоне-2015/16 в “Гомеле”, где ассистировал Андрею Сидоренко, а затем Олегу Хмылю. В сезонах-2017/18 и -2018/19 входил в штаб минского “Динамо”, где помогал Горди Дуайеру.

Главным тренером “Гомеля” Сергей Стась стал в январе 2019-го, сменив на этом посту Олега Хмыля. В чемпионате страны «рыси» тогда заняли 5-е место в регулярном чемпионате и выбыли в четвертьфинале плей-офф, после чего стали победителями Игр развития.

В сезоне-2019/20 “Гомель” под руководством Сергея Стася также финишировал пятым в регулярке, а в драматичной четвертьфинальной серии лишь в овертайме седьмого матча уступил “Динамо-Молодечно”.

В минувшем чемпионате Беларуси гомельчане стали третьими в регулярке, а в плей-офф впервые с 2009 года добрались до финала, где уступили золото “Юности”.

В составе “Гомеля” под руководством Сергея Стася выступало немало молодых игроков, в том числе местных воспитанников. По итогам сезона-2020/21 Сергей Стась был признан лучшим тренером экстралиги.

Чемпион Беларуси (1993, 1994), чемпион Германии (2003), серебряный призер чемпионата Беларуси (2008), бронзовый медалист чемпионата Беларуси (2013, 2014, 2015).

В составе сборной Беларуси выступал на семи чемпионатах мира и двух Олимпиадах (1998, 2002).

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