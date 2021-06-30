Руководитель представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель выехал для консультаций в Брюссель. В понедельник его вызвали в МИД нашей страны, где предложили “довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций”. Постоянный представитель Беларуси при Евросоюзе также отзывается в Минск для консультаций, пишет Еврорадио.

Как известно, Беларусь приостанавливает участие в инициативе Евросоюза “Восточное партнерство” и начинает процедуру приостановления соглашения о реадмиссии с ЕС. Так в Минске реагируют на введенные Европейским союзом “беспрецедентные ограничительные меры в отношении Беларуси”.

Как известно, ЕС требует освободить политзаключенных (их более полутысячи) и прекратить репрессии, провести новые выборы. Введены четыре пакета санкций и экономические секторальные санкции, готовится пятый пакет санкций.

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