В Беларуси с 30 июня заработал обновленный Трудовой кодекс. Как отмечает TUT.BY, среди прочего его дополнили новыми основаниями для расторжения трудового договора.

К примеру, уволить теперь смогут за прогул из-за административного ареста, а также за «слив» информации про нанимателя. Также чиновники ввели запрет на выдвижение на забастовках политических требований. А уволить бастующего работника теперь могут без предварительного уведомления или согласия профсоюза. В Минтруда ранее поясняли, что некоторые из новшеств ввели “для защиты национальной безопасности, общественного порядка, здоровья населения”.

При этом анонсированные ранее ведомством изменения в трудовое законодательство, которые действительно могут улучшить положение работников (к примеру, урегулировать вопросы перевода работников на «удаленку»), до сих пор не приняли.

Что изменили по увольнениям

Нанимателям разрешили расторгать трудовые договоры до истечения срока их действия, если работник будет отсутствовать на работе из-за отбывания административного ареста. Однако наниматели и до изменения находили варианты, как распрощаться с такими работниками.

Также работников смогут увольнять до истечения срока действия трудового договора в случае:

принуждения работников к участию в забастовке,

создания другим работникам препятствий для выполнения их трудовых обязанностей,

призыва работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин,

участия работника в незаконной забастовке, а также иных формах отказа работника от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) без уважительных причин.

Причем увольнять по инициативе нанимателя по этим основаниям теперь можно без предварительного уведомления или согласия профсоюза.

За “слив” информации тоже можно лишиться работы

Дополнительные основания для увольнения пополнили таким пунктом — нарушение работником порядка сбора, систематизации, хранения, изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных.

Проще говоря, за «слив» информации про организацию можно лишиться работы. Раньше среди таких причин для увольнения были:

направление работника по решению суда в лечебно-трудовой профилакторий;

неподписание работником обязательства о неразглашении коммерческой тайны (если ему для исполнения своих трудовых обязанностей необходим доступ к коммерческой тайне).

Теперь их список расширился.

Уволить работника смогут без его объяснений

В Трудовом кодексе также дописали, что если от работника невозможно получить объяснение насчет совершенного им дисциплинарного проступка, это не является препятствием для привлечения его к дисциплинарному взысканию (в том числе увольнению, замечанию, выговору, лишению премии).

“Отсутствие возможности получить от работника объяснение по поводу совершенного им дисциплинарного проступка должно быть оформлено актом с указанием присутствовавших свидетелей”, — уточняли ранее в Минтруда.

До нынешних изменений в Трудовом кодексе говорилось только про отказ работника от дачи письменного объяснения, из-за чего могли привлечь к дисциплинарному взысканию.

Новшества по забастовкам

При проведении забастовок работникам запретили выдвигать политические требования. При этом если областной (Минский городской) суд признает забастовку незаконной, то такое решение смогут исполнять сразу же после вынесения. До 30 июня это можно было сделать после вступления в силу такого решения.

Чиновники также ввели 30 июня ограничения на участие в забастовках для работников опасных производственных объектов. Для этого внесли изменения в Закон «О промышленной безопасности». В Минтруда поясняли ранее, что это новшество вводят “для защиты национальной безопасности, общественного порядка, здоровья населения”.

Поделиться ссылкой: