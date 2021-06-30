Как сообщает Минздрав Беларуси, в связи с увеличением спроса срочных исследований на коронавирусную инфекцию в Национальном аэропорту Минск с 1 июля 2021 года будет использоваться только экспресс ПЦР — тестирование на COVID-19 по технологии SmartAmp. Это значительно позволит увеличить мощность лаборатории, отмечено в сообщении.

Минздрав также приводит график работы и лаборатории и стоимость исследования:

Режим работы лаборатории: понедельник-пятница 06:30 — 18:00, суббота — воскресенье до 17.00 (технический перерыв 12:00-13:00).

Забор биологического материала на ПЦР-исследование:

с 07:00 до 16:00 (суббота — воскресенье до 15:00) только при наличии авиабилета и электронной записи (граждане, записавшие на сайте, но не имеющие авиабилета или при наличии билета на любой другой вид транспорта приниматься не будут).

Запись на тестирование будет открываться на один день в 07:00 ежедневно с 04.07.2021 (пример: 04.07.2021 в 07:00 откроется запись на 05.07.2021) на сайте http://www.minsksanepid.by.

Выдача результатов исследований будет осуществляться после 11:00 по мере выполнения исследований, но не ранее, чем через 2 часа от момента забора материала и оформления документов.

Стоимость ПЦР-исследования по технологии SmartAmp на 01.07.2021:

для резидентов Республики Беларусь – 67 рублей 43 копейки;

для нерезидентов – 85 рублей 20 копеек.

Лицам, убывающим с территории Республики Беларусь в государства — члены ЕврАзЭС обязательно внесение результатов тестов на инфекцию COVID-19 в систему «Путешествую без COVID-19».

Стоимость ПЦР-исследования с внесением результата в систему «Путешествую без COVID-19» на 01.07.2021:

для резидентов Республики Беларусь – 71 рубль 03 копейки

для нерезидентов – 88 рублей 80 копеек.

Дополнительно Минздрав информирует:

лаборатория ГУ МГЦГЭ, расположенная на территории железнодорожного вокзала проводит ПЦР-исследования на COVID-19 только при наличии железнодорожного билета и электронной записи.

лаборатория ГУ МГЦГЭ, расположенная по адресу: ул.П.Бровки,13 проводит ПЦР-исследования на COVID-19 при наличии любого документа, подтверждающего выезд и электронной записи.

Стоимость ПЦР-исследования на 01.07.2021:

для резидентов Республики Беларусь – 37 рублей 56 копеек;

для нерезидентов – 50 рублей 26 копеек.

Стоимость ПЦР-исследования с внесением результата в систему «Путешествую без COVID-19» на 01.07.2021:

для резидентов Республики Беларусь – 41 рубль 16 копеек;

для нерезидентов – 53 рубля 86 копеек.

Информацию о работе лабораторий в Национальном аэропорту, на железнодорожном вокзале и по ул.Бровки, 13 можно узнать по телефону: 8(017)-319-69-84 9:00-12:00 и 14:00-17:00 (понедельник-пятница).

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