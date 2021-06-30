Министерство транспорта США выпустило во вторник распоряжение, в котором предлагает запретить коммерческое авиасообщение с Беларусью. Но при этом допускает исключения на индивидуальной основе, сообщает ТАСС.

Согласно документу, распоряжение основано на решении Госдепартамента о том, что в свете изменения маршрута рейса Ryanair 23 мая “в интересах внешней политики США будет ограничить транспортное сообщение между США и Беларусью“.

“Министерство транспорта выпустило распоряжение, предлагающее запретить продажу пассажирских авиабилетов, включая авиаперевозки на основе нескольких авиакомпаний (билеты, забронированные через одну авиакомпанию, содержащие перелеты, выполняемые различными авиакомпаниями), между США и Беларусью“, – говорится в тексте.

Вместе с тем “запрет предусматривает возможность для правительства США делать исключения на индивидуальной основе для любых перелетов, соответствующих национальным интересам США, в том числе по гуманитарным соображениям или по соображениям национальной безопасности“.

Минтранс предложил заинтересованным сторонам направить свои комментарии до 1 июля.

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