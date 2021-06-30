Как сообщает министерство финансов Беларуси, внутренний государственный долг по состоянию на 1 июня 2021 года составил 11,5 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 1,7 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 16,8%.

В январе-мае 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 729,0 млн. долларов США и 137,0 млн. рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 23,0 млн. долларов США и 92,2 млн. рублей.

Такое масштабное заимствование валюты на внутреннем рынке связано с тем, что при необходимости значительного погашения внешнего долга Беларусь из-за политического кризиса теряет источники финансирования на зарубежных рынках, при этом второй транш российского кредита, на который Беларусь рассчитывала еще в первом квартале поступил только в июне. Отметим, что второй транш несколько улучшит ситуацию с выплатами по долгам в ближайшие месяцы, но не решит проблему в целом до конца года. Поэтому правительство приняло решение выпустить гособлигации в российских рублях на российском рынке. Можно также предположить, что наращивание внутреннего валютного госдолга также будет продолжено, однако размещение гособлигаций в России позволит сделать это в меньшем объеме, чем в первые пять месяцев.

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