Лидер Объединённой гражданской партии Николай Козлов неоднократно отказывался подписывать соглашение о неразглашении на допросах в Следственном комитете. Против него возбудили уголовное дело и сегодня предъявили обвинение в «разглашении данных следствия».

Политик открыто рассказывал об условиях содержания политзаключённых в тюрьмах и о том, как его принуждали дать подписку о неразглашении.

Сам Николай Козлов никаких подробностей пока не знает. Ранее политик говорил, что никаких законов он не нарушал, в чём убеждён и сейчас.

— Я убежден, что никакой секретной информации не разглашал. Кроме того, что я сказал, что дело о Координационном совете сфабриковано и люди сидят невинно, —комментировал после одного из допросов Николай Козлов.

Следственная группа расценила мой отказ давать подписку о неразглашении как административное правонарушение, хотя я воспользовался своим законным правом. Рассказываю всё как есть, так как думаю, что таким образом помогу другим людям.

Напомним, что ранее Николай Козлов работал в уголовном розыске.

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