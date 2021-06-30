Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост белорусской экономики на 0,5 процентов в 2021 году, отмечается в докладе банка, посвященном региональным экономическим перспективам.

ЕБРР снизил прогноз роста белорусской экономики в 2021 и 2022 годах до одинакового показателя в 0,5%. Это на 0,5 и 0,4 п. п. ниже, чем в прогнозе сентября прошлого года.

Причины стагнации экономики Беларуси эксперты ЕБРР видят в усилении западных санкций против Минска, в том числе против экспорта белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений, а также в прямом кредитовании госпредприятий.

«В то время как возобновление прямого кредитования государственными банками государственных предприятий поддерживало устойчивость экономики на протяжении кризиса прошлого года, оно увеличивает уязвимость в среднесрочной перспективе», — заметили в ЕБРР.

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