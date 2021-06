Температура в Литтоне (Британская Колумбия) 29 июня достигала 49,5 градуса по Цельсию. Метеорологи связывают небывалую жару с “тепловым куполом” на западе Канады и северо-западе США, отмечает Deutsche Welle.

В Канаде уже третий день подряд фиксируются небывалые температурные рекорды. Так, в городе Литтон (Британская Колумбия) примерно в 16.20 по местному времени (02.20 мск в среду, 30 июня) метеостанция зарегистрировала 49,5 градуса по Цельсию. Об этом сообщило в микроблоге Twitter во вторник, 29 июня, министерство по вопросам окружающей среды и изменения климата.

At 4:20pm, Lytton Climate Station reported 49.5°C, once again, breaking the daily and all-time temperature records for the 3rd straight day. Final numbers and all other temperature records will be posted later this afternoon. #BCStorm pic.twitter.com/jYpvxM0iIy

