Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что ее правительство попросило Россию вернуть деньги, уже уплаченные за вакцину от COVID-19 «Спутник V», из-за того, что дозы не были поставлены, сообщает “Голос Америки”

Правительство президента Алехандро Джамматтеи заплатило около 80 миллионов долларов в начале апреля за поставку 8 миллионов доз вакцины.

Пока, по заявлениям правительства, оно получило лишь 150 тысяч доз, в то время как заболеваемость COVID-19 в этой центральноамериканской стране достигло пика.

Флорес сообщила, что Гватемала дала Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), который отвечает за сбыт вакцины за рубежом, 20 дней на доставку обещанных доз.

Представитель РФПИ сообщил, что дополнительные поставки вакцин поступят в Гватемалу в ближайшее время.

«Еще один самолет с вакциной “Спутник V” должен прибыть в Гватемалу на этой неделе, следующий прибудет в начале следующей, чтобы продолжить выполнение обязательств по контракту», – заявил директор по специальным проектам РФПИ Глеб Брянский в электронном письме.