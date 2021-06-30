Google и Microsoft не продлили соглашение о «прекращении огня»

Компании-конкуренты Google и Microsoft не стали продлевать соглашение о снижении конкуренции, которое истекло в апреле этого года, сообщает dev.by.

В 2015 году компании договорились ослабить публичное соперничество. Для этого они урегулировали ряд патентных исков, договорились обсуждать разногласия до обращения в регулирующие органы, выступали партнерами в поисковых технологиях и развитии ИИ.

Однако соглашение несколько раз нарушалось. По мнению экспертов, сейчас Microsoft намерена усилить свои позиции по всему миру на фоне антимонопольных расследований в отношении Google. В ответ компания может усилить конкуренцию в тех областях, в которых лидерство традиционно принадлежит Microsoft.

В октябре 2020 года Минюст США подал иск против Google, обвинив компанию в монополии на рынке поисковых систем. Также в декабре 2020 года прокуроры десяти штатов США обвинили Google и Facebook в сговоре на рынке интернет-рекламы.

Поделиться ссылкой: