Болгария с 1 июля вводит новые правила въезда в страну, заявил во вторник руководитель Министерства здравоохранения республики Стойчо Кацаров.
По его словам, все государства в зависимости от ситуации с распространением COVID-19 разделят на три зоны – зеленую, оранжевую и красную, передает sputnik.by.
Граждане из стран первой зоны смогут посещать в Болгарию по облегченным требованиям, из оранжевой – должны будут пройти дополнительные исследования. Туристов из красной зоны в страну не пустят.
Кацаров отметил, что список стран по зонам будет обновляться раз в неделю.
Решение, в какую зону попадет то или иное государство, будет приниматься в зависимости от количества заболевших в стране.
Белорусским туристам, которые посетили Болгарию, в настоящее время не нужно самоизолироваться по приезду на родину – этой балканской республики нет в соответствующем перечне Минздрава Беларуси.
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