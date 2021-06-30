Белтелерадиокомпанию исключили из Европейского вещательного союза (EBС). Это произошло 30 июня на заседании Исполнительного совета организации. Об этом сообщает «Еврорадио» со ссылкой на представителей организации.
С 1 июля БТРК больше не сможет получить доступ к ряду услуг для членов ЕВС. Среди них:
- обмен новостями и музыкальным контентом;
- права на трансляцию определенных музыкальных и спортивных мероприятий;
- юридическую, техническую и исследовательскую экспертизу;
- услуги по защите интересов.
В конце мая Европейский вещательный союз потребовал от Белтелерадиокомпании объяснений за показ «признательных видео» задержанных. И дал на это две недели. Членство БТРК было заморожено.
С предложением исключить Белтелерадиокомпанию из организации выступила Швеция.
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