Белтелерадиокомпанию исключили из Европейского вещательного союза (EBС). Это произошло 30 июня на заседании Исполнительного совета организации. Об этом сообщает «Еврорадио» со ссылкой на представителей организации.

С 1 июля БТРК больше не сможет получить доступ к ряду услуг для членов ЕВС. Среди них:

обмен новостями и музыкальным контентом;

права на трансляцию определенных музыкальных и спортивных мероприятий;

юридическую, техническую и исследовательскую экспертизу;

услуги по защите интересов.

В конце мая Европейский вещательный союз потребовал от Белтелерадиокомпании объяснений за показ «признательных видео» задержанных. И дал на это две недели. Членство БТРК было заморожено.

С предложением исключить Белтелерадиокомпанию из организации выступила Швеция.

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