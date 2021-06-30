Беларусь потребовала от Германии закрыть в республике Гете-Институт и Немецкую службу академических обменов (DAAD).

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.

Этот шаг приведет лишь к дальнейшей изоляции страны в международном сообществе, отметили в Берлине.

«Мы сожалеем о решении белорусской стороны, которая требует прекращения всей деятельности Гете-Института и Немецкой службы академических обменов в Беларуси», — говорится в сообщении.

Гете-Институт и DAAD на протяжении десятилетий налаживали культурные и академические связи между Германией, Европой и Беларусью, отметили в немецком внешнеполитическом ведомстве. В случае прекращения этих связей пострадают прежде всего белорусские граждане, которые «будут лишены возможности общественно-культурной деятельности».

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