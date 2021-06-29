Мать задержанного в Беларуси журналиста Дениса Ивашина сообщила, что у него случился сердечный приступ в карцере.

“Мне сегодня стало известно, что во время пребывания в карцере у Дениса случился сердечный приступ. Никогда ранее подобного не происходило. Не удивительно, ведь в камере “парилка”- окна закрыты, вентилятор передать нельзя. А может что- нибудь другое. Все это называется словом – пытка”, – написала в своём Facebook мать журналиста Людмила Ивашина.

Денис Ивашин был задержан сотрудниками КГБ 12 марта. У него и его родителей прошли обыски. Журналисту предъявили обвинение по ст.365 Уголовного кодекса (вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел).

Ивашин занимается расследованиями, сотрудничает с газетой “Новы Час” и международным волонтерским расследовательским сообществом InformNapalm.

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