Полиция Греции нашла картину Пабло Пикассо “Голова женщины”, похищенную в 2012 году из Национальной художественной галереи Афин.

Greece recovers Picasso, Mondrian paintings stolen from gallery in 2012 https://t.co/WoHDsoC97P — ABC News (@abcnews) June 28, 2021

Вместе с ней была обнаружена картина голландского живописца Пита Мондриана “Ветряная мельница”, которой, по данным СМИ, нанесён ущерб. Похитителем, предположительно, оказался местный житель. Он арестован, сообщает Радио Свобода.

Голова женщины” была написана в 1939 году. Пабло Пикассо передал картину галерее в Греции в 1949 году в качестве награды за сопротивление нацистам в годы Второй мировой войны.

Полиция возобновила расследование ограбления в феврале 2020 года, после того как стало ясно, что “Голова женщины” не появлялась на чёрных рынках произведений искусства и, по всей видимости, не покидала страну. Картина оценивается в 16,5 млн евро.

“Ветряная мельница” была написана Питом Мондрианом в 1905 году. Она была подарена галерее в 1963 году.

Поделиться ссылкой: