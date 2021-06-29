Минск лишили командного чемпионата мира по спортивной ходьбе

Соревнования должны были пройти 23-24 апреля 2022 года, но Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) перенесла командный чемпионат мира по спортивной ходьбе, который должен был пройти в 2022 году в Минске. Об этом сообщает пресс-служба организации.

World Athletics в настоящее время ведет переговоры с альтернативными городами-организаторами этого мероприятия и рассчитывает объявить новое место проведения к следующему заседанию Совета 28-29 июля.

Решение было принято в результате доклада, подготовленного Всемирным комитетом по рискам легкой атлетики, который пришел к выводу, что неопределенность вокруг дипломатических отношений и ограничений международных поездок в отношении Беларуси существенно повлияет на проведение чемпионата в Минске в следующем году.

Всемирная федерация легкой атлетики по-прежнему уверена в местном оргкомитете и Белорусской федерации легкой атлетики, которые упорно и хорошо работали для проведения этого мероприятия, несмотря на проблемы, созданные пандемией, и сожалеет, что обстоятельства, не зависящие от них, привели к этому решению.

“World Athletics по-прежнему доверяет местному оргкомитету и Белорусской федерации легкой атлетики, которые много и хорошо поработали, чтобы провести это мероприятие несмотря на проблемы, созданные пандемией, и сожалеет, что обстоятельства, не зависящие от них, привели к этому решению” – говорится в заявлении World Athletics.

Напомним, Минск еще в ноябре 2017 года выиграл право на проведение чемпионата по спортивной ходьбе в 2020 году, но в связи с пандемией Covid-19, мероприятие было перенесено на апрель 2022 года.

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