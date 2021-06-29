Эксперт по рынку энергоносителей Татьяна Маненок по просьбе «Филина» оценила возможный эффект секторальных санкций ЕС и санкций США против белорусских нефтепродуктов.

– Как вы оцениваете последствия от санкций США против «Нафтана»?

– Пока мы видим, что Беларусь фактически не испытывает проблем с поставками нефти. «Нафтан» в мае и июне получил примерно по 600 тысяч тонн сырья, невзирая на сообщение, что из-за санкций США пятерка крупнейших российских нефтяных компаний поставки осуществлять не будут.

Видимо, нашлись схемы обхода санкций и «Нафтан» загружен нефтью – пусть не на 100%, но работает в достаточно оптимальном технологическом режиме (во второй половине мая на «Нафтане» заявили, что «загрузка завода и выпуск продукции идут в штатном режиме в соответствии с бизнес-планом» – Филин).

Представитель новополоцкого завода также заявил, что на третий квартал гарантированы поставки в два миллиона тонн нефти. Вероятно, гарантии даны заводу на самом высоком уровне – видимо, на переговорах Путина и Лукашенко (1 июня правитель Беларуси заявил, что «по поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано президентом России» – Филин).

Вероятно, крупные российские компании опасаются возможных угроз из-за санкций США, не хотят внешнего давления, но тем не менее, как я понимаю, Беларусь и Россия нашли варианты обхода санкций. У Российской Федерации такой опыт есть – при поставках тех же нефтепродуктов в Крым.

Вероятно, создаются компании-посредники, которым не страшны никакие санкции, потому что они не работают на международных рынках.

Или может быть задействована схема поставок нефти за границу, а затем какие-то компании берутся за ее транспортировку, получая деньги за свои услуги.

Но факт остается фактом: «Нафтан» не испытывает дефицита нефти.

– Что вы думаете по поводу секторальных санкций ЕС в отношении белорусских нефтепродуктов? Дорога в страны ЕС на практике действительно будет закрыта?

– Нет, если почитать внимательно утвержденный документ, то ключевые экспортные белорусские нефтепродукты, бензин и дизтопливо, под санкции не попали.

Ограничения коснулись темных нефтепродуктов – битума, мазута. Но после завершения модернизации белорусские заводы и так существенно снизят производство того же мазута. Были времена, когда из-за высокой пошлины Беларусь фактически и не поставляла в ЕС мазут, т.к. это было невыгодно.

Бензин и дизтопливо – это, конечно, более премиальные продукты.

Так что секторальные санкции – не повальные и не шоковые. Основные белорусские нефтепродукты как экспортировались, так и будут экспортироваться.

Белорусское топливо продается на рынках Польши, Чехии, Словакии, Молдовы. Один из самых выгодных и премиальных для Беларуси сегодня рынок Украины (в прошлом году Беларусь экспортировала в соседнюю страну топлива и нефтепродуктов на 1,52 миллиарда долларов – Филин). Ключевой поставщик туда – Мозырский НПЗ.

– Вслед за ЕС Украина закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов. Но на этот раз, если дизтопливо и бензин не подпадают под ограничения Евросоюза, поставкам нефтепродуктов в Украину ничего не грозит?

– Ну почему: битума достаточно много туда поставляется. Но присоединение к санкциям чревато для украинского рынка повышением цен.

Битум идет на дорожное строительство, которое, кстати, частично финансируется в Украине структурами Евросоюза. Это очень растущая отрасль. Если уйдет Беларусь, то рынок займут российские компании.

Поэтому это очень чувствительный вопрос для правительства Украины. Пока я не видела высказываний намерения присоединится к секторальным санкциям против Беларуси.

– В 2020 году при значительном падении из-за пандемии и недопоставок российской нефти экспорт белорусских нефтепродуктов составил более миллиарда долларов. Сколько Беларусь может потерять из-за секторальных санкций?

– Сложно сказать, потеряет ли и насколько. Мазут, например, могут прекратить экспортировать в страны ЕС и направить на другие рынки.

А могут просто обойти санкции. Вопрос, насколько тщательно будут отслеживать след белорусских производителей.

Серьезные объемы нефтепродуктов начинают поставляться через российские порты. Можно найти схемы, чтобы о белорусском происхождении товаров не упоминалось.

Имея под боком такого помощника как РФ, которая имеет опыт жизни под санкциями, можно найти варианты если не как обойти ограничения, то как минимизировать их эффект.

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