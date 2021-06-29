Известный голливудский режиссер Квентин Тарантино заявил о завершении карьеры после съемок десятого фильма. Об этом он рассказал в вечернем шоу Real Time with Bill Maher.

Тарантино поделился планами снять свой последний, десятый по счету фильм, но о чем будет лента, не рассказал. При этом он признался, что хотел бы создать ремейк своего полнометражного дебюта “Бешеные псы”, однако сразу заверил публику, что это просто мысли вслух.

По словам 58-летнего кинематографиста, решение “выйти на пенсию” связано с тем, что со временем “режиссеры не становятся лучше”.

В качестве примера Тарантино привел Дона Сигела, который мог “красиво” уйти после драмы “Побег из Алькатраса” 1979 года. Но Сигел снял еще два фильма, оказавшиеся неудачными.