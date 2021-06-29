Портал Gracenote называл фаворитов чемпионата Европы-2020, а также самые вероятные пары финалистов.
По мнению специалистов, самые большие шансы на итоговую победу у Англии – 16,5%, Бельгии – 15%, Франции – 11,8%, Италии – 10,1%, Испании – 7,6%, Нидерландов – 7,6%.
Также портал назвал самые вероятные пары финалистов: Бельгия–Англия – 7%, Франция–Англия – 5,9%, Италия–Англия – 5,2%, Испания–Англия – 4,3%, Бельгия–Нидерланды – 4,2%.
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