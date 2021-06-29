29 июня на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли торги иностранными валютами.

По итогам торгов на БВФБ 29 июня 2021 года сложились следующие курсы:

курс доллара США вырос по сравнению с предыдущими торгами на 0,0053 BYN (+0,21%) и был зафиксирован на уровне 2,5313 BYN/USD ;

по сравнению с предыдущими торгами на 0,0053 BYN (+0,21%) и был зафиксирован на уровне ; курс евро вырос по итогам торгов на 0,0007 BYN (+0,02%) и составил 3,0149 BYN/EUR ;

по итогам торгов на 0,0007 BYN (+0,02%) и составил ; курс российского рубля снизился на 0,0031 BYN (-0,09 % ) за 100 RUB и составил 3,4964 BYN/100 RUB.

Оборот в торговле долларом США на торгах БВФБ 29 июня мая составил 54,300 млн. BYN, практически не изменившись по сравнению с объемом на предыдущих торгах (52,938 млн. BYN). Объем торговли евро составил 4,758 млн. BYN, что оказалось ниже объема торгов 28 июня (12,147 млн. BYN). Объем торговли российским рублем по сравнению с объемом торгов в понедельник вырос и составил 20,623 млн. BYN (на предыдущих торгах объем торговли российским рублем составлял 17,342 млн. BYN).

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