Со среды, 30.06.2021, дирекция международного фестиваля «Славянский базар в Витебске» запускает финальные скидки 30% на билеты. Соответствующая информация появилась на официальном сайте фестиваля.

«Только 30 июня при покупке билетов на все мероприятия в Летнем амфитеатре в кассах Центра культуры «Витебск» и на сайтах билетных операторов kvitki.by и ticketpro.by предоставляется скидка в размере 30 %», — сообщили организаторы и добавили, что скидка действует лишь сутки (с 00.00 до 24.00) и распространяется только на физических лиц.

30-й Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске» пройдет с 15 по 18 июля. Дополнительные мероприятия состоятся 14 и 19 июля.

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