14-летняя девочка попала в больницу, после того как ее сбила фура.

Вечером 28 июня подросток ехала на велосипеде по автодороге Р-46. На 86 километре 33-летний водитель большегруза «MAN», отвлекшись от управления грузовиком, совершил наезд на велосипедистку.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила травмы, ее госпитализировали в Новополоцкую центральную городскую больницу, сообщает пресс-служба ГАИ.

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