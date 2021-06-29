Cкандал на Amazon: Кадровые решения принимают боты

Amazon позволил ботам управлять кадровыми решениями и увольнять служащих. Технологию применили к водителям-курьерам, которые работают на компанию по подряду через программу Flex, — это миллионы сотрудников Amazon, сообщает dev.by.

Специальные AI-алгоритмы через приложение на смартфонах работников отслеживают поведение водителей и на основе анализа составляют свой рейтинг. При этом учитывается, вовремя ли доставлен заказ, отдал ли водитель посылку в руки получателю или оставил у двери и т. д. Позже искусственный интеллект решает, уволить сотрудника или оставить его на на рабочем месте, а также какому курьеру какое количество заказов поручать.

Водитель может самостоятельно проверить свой рейтинг, в котором четыре уровня: «фантастически», «отлично», «удовлетворительно» и «под угрозой».

Курьеры технологией недовольны. Они жалуются на то, что AI нередко ошибается и принимает неверные решения о понижении рейтинга или увольнении. Так иногда доставку невозможно осуществить по времени из-за неисправности авто или инцидентов на дороге, закрытых ворот или других препятствий. Алгоритмы не учитывают реальные условия работы и понижают рейтинг даже при независящих от водителей внешних обстоятельств.

Как-либо защититься от цифрового HR курьеры фактически не могут — обращения в компанию по поводу несправедливого увольнения или понижения рейтинга результата не дают.

Гигант электронной коммерции запустил Flex в 2015 году. Водители, которые по ней работают, получают $25 в час. За всё время приложение скачали не менее 4 миллионов курьеров.

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