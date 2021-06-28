Черешня — низкокалорийная витаминная и минеральная бомба. В ста граммах черешни всего 52 ккал и она на 82% состоит из воды. В ней много витаминов A, B1, B2, С, E, PP и микроэлементов: фтор, кальций, магний, фосфор, железо, йод, медь, натрий, пишет Interfax.by.

Черешня обладает высоким тонизирующим эффектом, а витамины группы В ускоряют обмен веществ и помогают сбросить лишний вес.

Высокое содержание клетчатки в ягоде нормализует работу пищеварительной системы и снижает уровень холестерина, поэтому черешня полезна при проблемах с органами ЖКТ.

Пектины очищают внутреннюю среду организма от ядов: токсинов, шлаков, излишек желчных кислот, радионуклидов, вредных бактерий. Это хорошо сказывается на состоянии кожи.

Антиоксиданты в черешне замедляют процесс старения всего организма, а полифенолы замедляют старение мозга и защищают организм от окислительного стресса.

Антоциан в темной черешне улучшает память и снижает риск инсульта. Это вещество придает черешне бордовый цвет, а в организме человека запускает механизм метаболизма жира и глюкозы, снижая уровень холестерина, артериального давления и риск диабета.

Калий снижает риск гипертонии — микроэлемент регулирует частоту сердечных сокращений и кровяное давление.

Сок черешни стимулирует выработку мелатонина, который регулирует циклы сна и помогает избавиться от недосыпа. Всего несколько ягод, съеденных за час до сна, улучшают его качество.

Кумарины помогают при лечении малокровия и снижают риск тромбозов, препятствуя свертываемость крови.

Кому стоит ограничивать употребление черешни

У черешни низкий гликемический индекс (22-30), поэтому ягода подходит для диабетиков. Но злоупотреблять нельзя — не более одного стакана в первой половине дня, так как в ней много углеводов.

Людям с пищевой аллергией и обострением гастрита нужно осторожно относиться к этой сезонной ягоде, а при нарушениях проходимости кишечника употреблять черешню противопоказано.

Кормящим мамам также следует ограничивать количество ягоды в своем рационе до 150 г в день, чтобы не спровоцировать аллергию у малыша.

Как выбирать и хранить черешню

Июнь-июль — самый сезон черешни, в эти месяцы она максимально вкусная и полезная. Покупайте ягоду на крупном рынке, где качество продуктов проверяет лабораторный контроль. Спелая черешня гладкая, блестящая, без пятен и вмятин, если она перележит, приобретет матовость и горьковатый запах.

Черешня бывает желтой, розовой и темно-красной в зависимости от сорта. Темная черешня слаще остальных и дольше хранится.

Выбирайте черешню с зелеными плодоножками и вместе с ними храните в холодильнике в бумажном пакете в отсеке для фруктов. Так она сохранится до 10 дней. Мойте только перед употреблением.

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