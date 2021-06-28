В России за последние сутки подтверждено 21 тыс. 650 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Москве зафиксировано 7 тыс. 246 заболевших, в Московской области — 2 тыс. 722, в Санкт-Петербурге — 1 тыс. 335.
За сутки скончались 611 пациентов. При этом рекордное количество летальных исходов зафиксировано в Москве — 124 и в Петербурге — 110.
Всего с начала пандемии в РФ заболели ковидом 5 млн 472 тыс. 941 человек, из них 133 тыс. 893 — умерли, сообщает Росбалт.
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