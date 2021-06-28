Цены на автомобильное топливо повышаются в Беларуси со вторника, 29 июня, сообщили в концерне “Белнефтехим”.
Стоимость топлива увеличивается на 1 копейку, цены на заправках будут такими:
АИ-92-К5-Евро – 1,89 рубля,
АИ-95-К5-Евро – 1,99 рубля,
АИ-98-К5-Евро – 2,21 рубля,
ДТ – 1,99 рубля.
“Цены на АЗС в Беларуси с начала года выросли на 9,8 процента”, – уточнили в “Белнефтехиме”.
Это уже 19-е повышение цен на топливо в текущем году: в предыдущий раз они менялись 23 июня, до этого – 14, 7 и 2 июня, 12 и 4 мая, 27, 20, 13 и 6 апреля, 29, 16, 10 и 2 марта, 23 и 16 февраля, 28 и 21 января.
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