Цены на автомобильное топливо повышаются в Беларуси со вторника, 29 июня, сообщили в концерне “Белнефтехим”.

Стоимость топлива увеличивается на 1 копейку, цены на заправках будут такими:

АИ-92-К5-Евро – 1,89 рубля,

АИ-95-К5-Евро – 1,99 рубля,

АИ-98-К5-Евро – 2,21 рубля,

ДТ – 1,99 рубля.

“Цены на АЗС в Беларуси с начала года выросли на 9,8 процента”, – уточнили в “Белнефтехиме”.

Это уже 19-е повышение цен на топливо в текущем году: в предыдущий раз они менялись 23 июня, до этого – 14, 7 и 2 июня, 12 и 4 мая, 27, 20, 13 и 6 апреля, 29, 16, 10 и 2 марта, 23 и 16 февраля, 28 и 21 января.

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