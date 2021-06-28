Из-за сокращения численности персонала консульские службы США “не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз”, сообщил американский посол Джон Салливан.

Как сообщает Deutsche Welle, США с 1 августа перестанут предоставлять консульские услуги в России, включая выдачу виз.

“После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне”, – сообщил Джон Салливан в интервью телеканалу “Дождь”.

Сокращение численности персонала связано с включением Соединенных Штатов в список “недружественных” России, по версии Кремля, иностранных государств. Президент РФ Владимир Путин 23 апреля ограничил возможности дипмиссий этих стран нанимать на работу россиян и граждан третьих стран.

Дипломат заявил о “серьезных последствиях”

В этой связи консульские службы “не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз”, констатировал Салливан. Дипломат добавил, что отказ от консульских услуг “повлечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий – как американских, так и российских”.

Ранее, в апреле, гражданам США с истекшей российской визой посольство настоятельно рекомендовало покинуть РФ до 15 июня. В случае необходимости остаться в России американская дипмиссия советовала обращаться в местные отделения МВД.

В середине апреля США обнародовали новый пакет санкций в отношении Кремля, в их числе – высылка 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях, вступивший в силу в середине июня.

Под новые ограничительные меры Соединенных Штатов подпали 16 организаций и 16 физических лиц. В их числе – первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов, уже находившийся под утвержденными ранее санкциями, и компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают близкой к Кремлю персоной.

Власти России в свою очередь объявили о высылке десяти американских дипломатов.

Послы вернулись в Москву и в Вашингтон

По итогам саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена 16 июня в Женеве стороны договорились вернуть послов в Вашингтон и Москву.

Российский дипломат Анатолий Антонов приступил к обязанностям в США 20 июня, американский Джон Салливан – 24 июня.

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