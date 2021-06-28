Крупнейший российский авиаперевозчик грузов — частная группа «Волга-Днепр» — отказался летать через Беларусь, следует из данных FlightRadar24.

«Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Беларуси», — сообщил РБК представитель группы «Волга-Днепр». От дальнейших комментариев он отказался.

Это произошло после того, как Евросоюз, Великобритания и США ввели санкции против белорусских компаний, включая провайдера аэронавигационных услуг «Белаэронавигация», а также после запрета управления гражданской авиации Великобритании сотрудничать с этим провайдером. «Волга-Днепр» следует предписанию британских авиавластей, потому что неукоснительно соблюдает все международные правила, сказал РБК источник, близкий к группе. Головная структура группы Volga-Dnepr Logistics B.V. зарегистрирована в Нидерландах.

21 июня управление гражданской авиации Великобритании разослало письмо международным авиакомпаниям, включая российские, в котором говорится о недопустимости сотрудничества с «Белаэронавигацией».

Согласно введенным санкциям, активы «Белаэронавигации» замораживаются, ей запрещено предоставлять средства и экономические ресурсы, включая оплату сборов за сопровождение полетов в воздушном пространстве Беларуси и посадку в аэропортах этой страны. «Любое юридическое лицо, которое платит такие сборы, прямо или косвенно будет нарушать положения о санкциях и совершит уголовное преступление», — говорится в письме.

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