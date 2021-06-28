Страны ЕС не ослабят давление на власти Беларуси до тех пор, пока внутриполитическая ситуация в республике не изменится. С таким утверждением выступила в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она приняла участие по видеосвязи во франко-германской парламентской ассамблее, которая включает в себя по 50 депутатов Национального собрания и Бундестага, передает ТАСС.

“Мы в Европейском совете приняли решение о широком санкционном пакете [против Беларуси]. Мы ввели персональные и экономические санкции, в частности против авиакомпаний, а также основных отраслей”, – напомнила канцлер. “То есть мы ввели в действие всеобъемлющий санкционный режим, он только-только начинает оказывать воздействие. И мы, разумеется, не ослабим давление, пока ситуация в Беларуси не изменится”, – утверждала Меркель.

Евросоюз ввел 24 июня экономические секторальные санкции против Беларуси, которые вступили в силу с 25 июня. Это первый случай в истории, когда против Беларуси введены экономические ограничительные меры. Санкции включают запрет экспорта в ЕС хлористого калия, использующегося в первую очередь в удобрениях, а также нефтепродуктов, за исключением бензина и дизеля. В Беларусь запрещено поставлять ингредиенты для табачной промышленности, технологии и программное обеспечение для контроля интернета, технику двойного назначения, имеющую военное или полицейское применение. Европейским инвесторам запрещено осуществлять долгосрочное кредитование на сроки более 3-х месяцев белорусских государственных структур, компаний и банков с государственным участием свыше 50%.

К настоящему моменту Евросоюз ввел четыре пакета индивидуальных санкций, под действие которых попали 166 физических и 15 юридических лиц, включая такие заводы как МАЗ и “Белаз”. Всем фигурантам этого списка запрещен въезд в ЕС и доступ к европейским финансовым рынкам. С юридическими лицами европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо экономические отношения. Кроме того, страны ЕС отказались от полетов над территорией Беларуси и запретили белорусским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве ЕС. Новые санкции в отношении должностных лиц и ряда предприятий Белоруси приняли также США, Великобритания и Канада.

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