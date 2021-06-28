Глава Европейского совета Шарль Мишель написал о приостановке участия Беларуси в «Восточном партнерстве» в своем Twitter:

«Сегодня Беларусь сделала еще один шаг назад, приостановив свое участие в Восточном партнерстве. Это приведет к дальнейшей эскалации напряженности и окажет явное негативное влияние на народ Беларуси, лишив его возможностей, предоставляемых нашим сотрудничеством».

28 июня МИД Беларуси заявил о приостановке своего участия в инициативе ЕС «Восточное партнерство» и заморозке действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом. Главе Представительства ЕС в Республике Беларусь Дирку Шубелю предложено выехать в Брюссель для консультаций.

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