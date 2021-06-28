Как сообщила пресс-секретарь правительства Александра Исаева, соглашение было подписано по итогам переговоров глав правительств двух стран Романа Головченко и Аскара Мамина.

В документе определены рамочные условия поставки нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Беларусь. Конкретные объемы поставок будут обсуждать уже субъекты хозяйствования двух стран, пишет “Ежедневник“.

На каких условиях подписано соглашение, пока не разглашается. Правда, в ноябре 2020 года правительство Казахстана выносило проект соглашения на общественное обсуждение. Оттуда и стало известно, что нефть и нефтепродукты предлагается поставлять из Казахстана в Беларусь для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан» разрешено лишь экспортировать произведенные из казахстанской нефти мазут и нефтяной кокс. Все остальное должно поставляться исключительно на внутренний рынок.

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