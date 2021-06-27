Задержанных на соревновании по триатлону велосипедистов не отпустили на свободу, пишет TUT.by со ссылкой на их родственников. Им сказали, что из РУВД мужчин повезут на Окрестина. Вещи задержанным передать не удалось, несмотря на то, что их забрали в костюмах для триатлона.
Один из провластных каналов опубликовал видео с задержанными, где они на фоне государственного флага рассказывают о случившемся. По словам одного из них, во время соревнований в районе Дома футбола он увидел колонну людей в белых футболках с госсимволикой и крикнул им «Жыве Беларусь». Его задержали за 10 километров до финиша. Второй велосипедист рассказал, что поводом для его задержания стал жест в виде вытянутой руки с опущенным вниз пальцем в направлении участников провластного пробега. По словам третьего марафонца, во время движения он оказался между триатлонистами и велопробегом под госфлагами, велосипедисты слева прокричали «Жыве Беларусь» и он в ответ крикнул «Жыве».
Известно, что вчера также состоялся велопробег, организованный руководителями столичной милиции. Он стартовал на площади Государственного флага и был приурочен Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В нем участвовало более 40 сотрудников милиции и члены их семей. Преодолев 30 километров, участники приехали в историко-культурный комплекс «Линия Сталина».
Напомним, трое велосипедистов были задержаны вчера на проспекте Победителей в Минске во время триатлона. В ГУВД Мингорисполкома утверждали, что основанием для задержания стало то, что мужчины «демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка».
Поделиться ссылкой:
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!