Один из провластных каналов опубликовал видео с задержанными, где они на фоне государственного флага рассказывают о случившемся. По словам одного из них, во время соревнований в районе Дома футбола он увидел колонну людей в белых футболках с госсимволикой и крикнул им «Жыве Беларусь». Его задержали за 10 километров до финиша. Второй велосипедист рассказал, что поводом для его задержания стал жест в виде вытянутой руки с опущенным вниз пальцем в направлении участников провластного пробега. По словам третьего марафонца, во время движения он оказался между триатлонистами и велопробегом под госфлагами, велосипедисты слева прокричали «Жыве Беларусь» и он в ответ крикнул «Жыве».

Известно, что вчера также состоялся велопробег, организованный руководителями столичной милиции. Он стартовал на площади Государственного флага и был приурочен Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В нем участвовало более 40 сотрудников милиции и члены их семей. Преодолев 30 километров, участники приехали в историко-культурный комплекс «Линия Сталина».

Напомним, трое велосипедистов были задержаны вчера на проспекте Победителей в Минске во время триатлона. В ГУВД Мингорисполкома утверждали, что основанием для задержания стало то, что мужчины «демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка».