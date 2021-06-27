Я понимаю, что накипело на душе, и каждый из вас пытается как-то воспрепятствовать беззаконию.

К сожалению, высказывания не приведут к изменениям в стране, но человек может быть осужден к трем годам лишения свободы за пост в социальных сетях.

Есть случаи, когда белорусы живут за границей, а против них возбудили уголовные дела. Конечно, им ничего не угрожает, но, если они приедут в Беларусь, то могут быть задержаны.

Мы, правозащитники, считаем, что по Конституции Беларуси все граждане равны перед законом и никто не имеет каких-либо преимуществ в зависимости от занимаемой должности в государстве.

Есть гражданский суд, куда можно подать иск о чести и достоинстве, но никак осуждать людей к лишению свободы.

Мне бы хотелось, чтобы в стране не увеличивалось число политзаключенных.

Друзья, будьте бдительны!