Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек напоминает о необходимости корректного поведения в соцсетях.
– Друзья, прошу, будьте осторожны, когда высказываете критику в отношении конкретных высших должностных лиц Беларуси, – написал Волчек. – Следователи, оперативные службы, прокуроры ежедневно проводят мониторинг социальных сетей и очень быстро возбуждают уголовные дела по ст.ст. 368, 369 Уголовного кодекса (оскорбление президента и представителя власти).
Я понимаю, что накипело на душе, и каждый из вас пытается как-то воспрепятствовать беззаконию.
К сожалению, высказывания не приведут к изменениям в стране, но человек может быть осужден к трем годам лишения свободы за пост в социальных сетях.
Есть случаи, когда белорусы живут за границей, а против них возбудили уголовные дела. Конечно, им ничего не угрожает, но, если они приедут в Беларусь, то могут быть задержаны.
Мы, правозащитники, считаем, что по Конституции Беларуси все граждане равны перед законом и никто не имеет каких-либо преимуществ в зависимости от занимаемой должности в государстве.
Есть гражданский суд, куда можно подать иск о чести и достоинстве, но никак осуждать людей к лишению свободы.
Мне бы хотелось, чтобы в стране не увеличивалось число политзаключенных.
Друзья, будьте бдительны!
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