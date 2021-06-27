Парламент Армении избирается всеобщим прямым голосованием с распределением голосов по пропорциональной системе сроком на 5 лет и состоит из не менее, чем 101 депутата.

Места распределяются между партиями с учетом их национальной доли голосов. Четыре места зарезервированы для национальных меньшинств — ассирийцев, курдов, русских и езидов. Согласно гендерной квоте, требуется, чтобы в любой верхний раздел партийного списка входило не менее 33% кандидатов каждого пола.

Если партия получает большинство голосов, но набирает менее 54% мест, ей предоставляются дополнительные места, чтобы дать ей 54% от общего числа. Если одна партия выиграет более двух третей мест, преодолевшим этот порог проигравшим партиям будут предоставлены дополнительные места с уменьшением доли мест победившей партии до двух третей.

Если правительство не сформировано в течение шести дней после публикации предварительных результатов, второй тур между двумя ведущими партиями должен быть проведен на 28-й день.

Пашинян подал в отставку 25 апреля. С тех пор он является исполняющим обязанности премьер-министра Армении. Досрочные парламентские выборы прошли в Армении в прошлое воскресенье, 20 июня.

Окончательные результаты выборов ЦИК Армении объявляет на седьмой день после окончания волеизъявления.