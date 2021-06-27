За блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна «Армения» выступили 269 481 избирателей, то есть 21,9% от общего их количества. Блок «Честь имею», образовавшийся вокруг партии бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и партии «Отечество» экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна набрал 5,22% — за него проголосовали 66 650 избирателей.
Проходным барьером для партий является 5%, для блоков — 7%. Среди не преодолевших барьер блоков и партий «Честь имею» набрал наибольшее количество голосов. Несмотря на отсутствие необходимых 7% голосов, согласно законодательству, он пройдет в парламент, так как в законодательном органе необходимо наличие как минимум трех политических силы.
Общее число избирателей составило 2 595 512, из которых в голосовании приняли участие 1 281 997 человек. Таким образом, явка составила 49,39%. Порога явки в Армении нет, выборы считаются состоявшимися при любой активности избирателей.
Парламент Армении избирается всеобщим прямым голосованием с распределением голосов по пропорциональной системе сроком на 5 лет и состоит из не менее, чем 101 депутата.
Места распределяются между партиями с учетом их национальной доли голосов. Четыре места зарезервированы для национальных меньшинств — ассирийцев, курдов, русских и езидов. Согласно гендерной квоте, требуется, чтобы в любой верхний раздел партийного списка входило не менее 33% кандидатов каждого пола.
Если партия получает большинство голосов, но набирает менее 54% мест, ей предоставляются дополнительные места, чтобы дать ей 54% от общего числа. Если одна партия выиграет более двух третей мест, преодолевшим этот порог проигравшим партиям будут предоставлены дополнительные места с уменьшением доли мест победившей партии до двух третей.
Если правительство не сформировано в течение шести дней после публикации предварительных результатов, второй тур между двумя ведущими партиями должен быть проведен на 28-й день.
Пашинян подал в отставку 25 апреля. С тех пор он является исполняющим обязанности премьер-министра Армении. Досрочные парламентские выборы прошли в Армении в прошлое воскресенье, 20 июня.
Окончательные результаты выборов ЦИК Армении объявляет на седьмой день после окончания волеизъявления.
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