«У нас действительно есть доказательства причастности белорусских пограничников к этому процессу, это факт. Это организованная деятельность, определенная схема — хорошо организованная, спланированная. Это большие деньги, ведь перевозка одного человека стоит около 15 тысяч долларов. Таким образом, это очевидно прибыльное преступление с участием режима и самих чиновников», — заявила она.

По ее словам, указаний на участии в этой схеме граждан Литвы пока нет, но ситуация отслеживается, мигрантов допрашивают, проводится оперативная разведка. Она считает, что сложившаяся ситуация угрожает литовской миграционной системе, поскольку ранее страна не сталкивались с такими потоками.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте проверила охрану границы с Беларусью. Фото: vrm.lrv.lt

При этом министр говорит, что пока ситуация находится под контролем.

«Пока мы можем достаточно эффективно координировать ситуацию и с имеющимися мощностями, но, если мы увидим, что ситуация сложная, конечно, мы объявим экстремальную ситуацию», — сообщила она.

«Это проблема не Литвы, это проблема всего ЕС. Поэтому и премьер-министр, и я лично представили ситуацию на границе с Беларусью Совету министров внутренних дел ЕС и выразили ожидания и просьбы о помощи. Потребность в первую очередь финансовая, а также экспертная. В настоящее время мы определяем конкретную потребность и то, как эта помощь может быть доставлена ​​в Литву», — рассказала глава МВД.

По ее информации, для наблюдения за ситуацией Европейское агентство пограничной и береговой охраны FRONTEX уже направило 6 офицеров, а в середине июля для помощи в укреплении безопасности границы в Литву прибудут 30 офицеров FRONTEX.

Целью стоит охватить всю границу с Беларусью современными системами видеонаблюдения в кратчайшие сроки. Сейчас они покрывают всего 38% границы.

«Это не только забор. Наиболее эффективные решения включают систему наблюдения, обнаружения и, при необходимости, физическое ограждение. Насколько нам известно, забор может работать морально, но его легко преодолеть — за 2-3 минуты его можно преодолеть и попасть в Литовскую Республику», — рассказала она.

Всего в этом году в Литву пытались въехать 555 нелегальных мигрантов из Беларуси. Это почти в семь раз больше, чем было за весь 2020 год. В прошлом году был зафиксирован 81 такой иностранец, в 2019-м – 46, в 2018-м — 104. Только за вчерашний день литовские пограничники задержали 39 мигрантов, которые незаконно пересекли границу с Беларусью. Для размещения мигрантов был построен палаточный лагерь. Литва усилила охрану границы с Беларусью. Помимо различных организационных мероприятий, к этому участку были прикомандированы пограничники из других подразделений и выделены дополнительные технические ресурсы. Кроме того, на помощь пограничникам пришли силы Службы общественной безопасности, Союза стрелков и других структур.