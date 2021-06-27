Из-за шквала погибла женщина, на нее упало дерево — в МЧС подвели итоги после стихии

Трагическое происшествие вчера произошло в деревне Павловщина Дзержинского районе.
Всего зафиксировано 29 случаев падения деревьев: в Гомельской (6 случаев) и Минской (23 случая) областях.
Порывы ветра при грозе достигали 20 м/с. В Гомельской и Минской областях ветер повредил крыши 18 жилых домов, 1 производственного здания, 2 объекта соцкультбыта и 16 сельскохозпостроек.
В деревне Городище Минского р-на размыло участок дороги шириной 5 м и длиной 20 м в месте пересечения с рекой Менка.
В Минске было нарушено движение 32 троллейбусных, 37 автобусных и 5 трамвайных маршрутов. Работники МЧС помогли отбуксировать 20 легковушек, 5 маршруток, эвакуировали из легкового и пассажирского транспорта 91 человека, в том числе 19 детей.
По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 461 населенного пункта. По состоянию на 06-00 27.06.2021 оставались без электроснабжения 50 населенных пунктов в Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.
По сообщениям ГАИ, результатом вчерашней непогоды стало отключение некоторых светофоров – на пересечениях улиц Колесникова с Жиновича, Братской с Германовской, Орловской с Нововиленской, Кальварийской с Гусовского, Ташкентской с Голодеда, Одинцово со Скрипникова, Скрипникова с Вышелесского, Каменногорская с Люцинской, Янки Брыля с Михайловской, а также на улицах Ванеева, 32, Каменногорской, 96, Неманской, 12 и др.
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