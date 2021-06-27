Вечером 26 июня в ворота посольства России на улице Нововиленской, 1А в Минске на полном ходу влетел Ford, сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

За рулем находился 35-летний мужчина, он выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства, где его задержали. По предварительной информации, во время происшествия нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения.

На месте работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, СОГ и саперно-пиротехническая группа. Проводится проверка.

Ford протаранил ворота российского посольства в Минске
Фото: t.me/gaiminsk
Ford протаранил ворота российского посольства в Минске
Фото: t.me/gaiminsk

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