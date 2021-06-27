Ford протаранил ворота российского посольства в Минске

За рулем находился 35-летний мужчина, он выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства, где его задержали. По предварительной информации, во время происшествия нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения.

На месте работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, СОГ и саперно-пиротехническая группа. Проводится проверка.